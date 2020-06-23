السعودية اليوم / مصر تسجل 1576 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 حالة وفاة



القاهرة 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

تخطى إجمالي الإصابات بفيروس "

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم أن 397 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و16613 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" حتى اليوم هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها، و2278 حالة وفاة.

// انتهى //

23:48ت م

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القاهرة 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واستخطى إجمالي الإصابات بفيروس " كورونا " في مصر حاجز الـ 56 ألف حالة، بعد تسجيل أعلى حصيلة إصابات ووفيات بالفيروس على أساس يومي بـ 1576 حالة إصابة جديدة، بالإضافة إلى 85 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم أن 397 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و16613 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" حتى اليوم هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها، و2278 حالة وفاة.// انتهى //23:48ت م0287

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