

أبوظبي 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

سجلت الإمارات العربية المتحدة اليوم 378 إصابة جديدة بمرض (كوفيد 19) وشفاء 631 حالة, ووفاة حالة واحدة بالمرض.

وجاء في الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي لعرض أحدث المستجدات والتطورات عن

// انتهى //

22:56ت م

0281



أبوظبي 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسسجلت الإمارات العربية المتحدة اليوم 378 إصابة جديدة بمرض (كوفيد 19) وشفاء 631 حالة, ووفاة حالة واحدة بالمرض.وجاء في الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي لعرض أحدث المستجدات والتطورات عن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) أن إجمالي الإصابات في الإمارات بلغ 45,303 حالات, وإجمالي حالات الشفاء 33,046 حالة, والعدد الكلي للوفيات 303 حالات وفاة.// انتهى //22:56ت م0281

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الإمارات تسجل 378 إصابة بمرض ( كوفيد 19 ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.