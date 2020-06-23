السعودية | أسعار النفط ترتفع لأكثر من 2%

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع لأكثر من 2% والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 4 دقائق - 1:33 صباحًا, 23 يونيو 2020 م المناطق - الرياض سجلت أسعار النفط اليوم ارتفاعاً لأكثر من 2 بالمئة.

وزادت عقود خام برنت القياسي العالمي في جلسة التداول 89 سنتاً، أو 2.1 %، لتسجل عند التسوية 43.08 دولاراً للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 90 سنتاً أو 2.3%، لتبلغ عند التسوية 40.73 دولاراً للبرميل.

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