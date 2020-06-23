شكرا لقرائتكم خبر عن تحميل «توكلنا» و«تباعد» شرط دخول مباني «الصحة» والان نبدء بالتفاصيل
وقالت فى بيان: "حرصا على سلامتكم، تقرر أن يكون الدخول لجميع مبانى الوزارة في جميع الأوقات مرتبطا بتفعيل تطبيقي توكلنا وتباعد، وذلك ضمن الاشتراطات الاحترازية الإلزامية لدخول مبنى الوزارة لكى تضمن للجميع بيئة عمل صحية".
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