شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير.. حرارة مكة والمدينة تتخطى الـ 48° والان نبدء بالتفاصيل

تشهد منطقتا مكة المكرمة، والمدينة المنورة موجه حارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 48° أو أكثر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن التحذير يبدأ في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى الخامسة من مساء نفس اليوم.