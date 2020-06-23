شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير.. حرارة مكة والمدينة تتخطى الـ 48° والان نبدء بالتفاصيل
تشهد منطقتا مكة المكرمة، والمدينة المنورة موجه حارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 48° أو أكثر.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن التحذير يبدأ في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى الخامسة من مساء نفس اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير.. حرارة مكة والمدينة تتخطى الـ 48° لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.