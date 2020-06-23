شكرا لقرائتكم خبر عن منها الشرقية.. رياح وأتربة تحد من الرؤية على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أكد هيئة الأرصاد، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، القصيم، وحائل كذلك على طول الساحل الغربي. وتابعت: "سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منها الشرقية.. رياح وأتربة تحد من الرؤية على 6 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.