، "أبل" تطور خاصية جديدة تسمح باستخدام هواتفها كمفاتيح للسيارات ،

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أعلنت شركة أبل ( Apple ) عن تطويرها خاصية تسمح للسائقين باستخدام هواتفهم ( آيفون) كمفاتيح للسيارة تسمح لهم بفتح أبواب السيارة وتشغيلها.
وتفصيلاً، أوضحت الشركة أنها ستطرح الميزة الجديدة في أحد طرازات سيارات بي إم دبليو في العام المقبل على أن تشمل جميع أنواع السيارات بعد ذلك، حيث يستطيع مستخدمو هذه الميزة مشاركتها بأمان كذلك مع أفراد العائلة أو غيرهم، كما تسمح الخاصية الجديدة لمالك السيارة تحديد الفترة التي يستطيع أفراد العائلة استخدام المفتاح الرقمي للسيارة.
وأضافت أن الميزة الجديدة مفيدة جداً في حال فقدان مفاتيح السيارة كما أنها تغني عن استخدام المفاتيح.
يشار إلى أن إحدى الأفكار المطروحة لدى أبل وشركات السيارات فكرة تسمح لمالك السيارة بفتح أبوابها من مسافات بعيدة جداً أو تشغيلها للسماح لأحد أفراد العائلة أو الأصدقاء باستخدامها وخلافه.
"أبل" تطور خاصية جديدة تسمح باستخدام هواتفها كمفاتيح للسياراتخالد علي الخليج 365 2020-06-23
أعلنت شركة أبل ( Apple ) عن تطويرها خاصية تسمح للسائقين باستخدام هواتفهم ( آيفون) كمفاتيح للسيارة تسمح لهم بفتح أبواب السيارة وتشغيلها.
وتفصيلاً، أوضحت الشركة أنها ستطرح الميزة الجديدة في أحد طرازات سيارات بي إم دبليو في العام المقبل على أن تشمل جميع أنواع السيارات بعد ذلك، حيث يستطيع مستخدمو هذه الميزة مشاركتها بأمان كذلك مع أفراد العائلة أو غيرهم، كما تسمح الخاصية الجديدة لمالك السيارة تحديد الفترة التي يستطيع أفراد العائلة استخدام المفتاح الرقمي للسيارة.
وأضافت أن الميزة الجديدة مفيدة جداً في حال فقدان مفاتيح السيارة كما أنها تغني عن استخدام المفاتيح.
يشار إلى أن إحدى الأفكار المطروحة لدى أبل وشركات السيارات فكرة تسمح لمالك السيارة بفتح أبوابها من مسافات بعيدة جداً أو تشغيلها للسماح لأحد أفراد العائلة أو الأصدقاء باستخدامها وخلافه.
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
12:19 AM
تتيح لمالك السيارة تحديد فترة استخدام المفتاح الرقمي لأفراد العائلة
أعلنت شركة أبل ( Apple ) عن تطويرها خاصية تسمح للسائقين باستخدام هواتفهم ( آيفون) كمفاتيح للسيارة تسمح لهم بفتح أبواب السيارة وتشغيلها.
وتفصيلاً، أوضحت الشركة أنها ستطرح الميزة الجديدة في أحد طرازات سيارات بي إم دبليو في العام المقبل على أن تشمل جميع أنواع السيارات بعد ذلك، حيث يستطيع مستخدمو هذه الميزة مشاركتها بأمان كذلك مع أفراد العائلة أو غيرهم، كما تسمح الخاصية الجديدة لمالك السيارة تحديد الفترة التي يستطيع أفراد العائلة استخدام المفتاح الرقمي للسيارة.
وأضافت أن الميزة الجديدة مفيدة جداً في حال فقدان مفاتيح السيارة كما أنها تغني عن استخدام المفاتيح.
يشار إلى أن إحدى الأفكار المطروحة لدى أبل وشركات السيارات فكرة تسمح لمالك السيارة بفتح أبوابها من مسافات بعيدة جداً أو تشغيلها للسماح لأحد أفراد العائلة أو الأصدقاء باستخدامها وخلافه.
، "أبل" تطور خاصية جديدة تسمح باستخدام هواتفها كمفاتيح للسيارات ،
المصدر : الخليج 365
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