محمد بن مسعود - الدمام - قلد مدير مرور محافظة جدة العميد أحمد السريحي، مدير شعبة السير العقيد بدر السهيمي رتبته الجديدة. كما قلد "السريحي" مساعد مدير شعبة السير، العقيد عبدالله العمري رتبته الجديدة. 23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441 12:46 AM Advertisements مدير مرور جدة يقلد مدير شعبة السير ومساعده رتبتيهما الجديدتين مدير مرور جدة يقلد مدير شعبة السير ومساعده رتبتيهما الجديدتين قلد مدير مرور محافظة جدة العميد أحمد السريحي، مدير شعبة السير العقيد بدر السهيمي رتبته الجديدة. كما قلد "السريحي" مساعد مدير شعبة السير، العقيد عبدالله العمري رتبته الجديدة. الكلمات المفتاحية ، مدير مرور جدة يقلد مدير شعبة السير ومساعده رتبتيهما الجديدتين ،

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