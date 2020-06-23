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أكد وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مختار جمعة، الاثنين، أن قرار المملكة المتعلق بحج هذا العام وإقامته بأعداد محدودة جدًا، للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، يتسق مع مقصد الشرع الحنيف في الحفاظ على النفس، مشيرًا إلى أن القرار يأتي في إطار حرص المملكة على تمكين ضيوف بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج.
وتفصيلاً، قال الوزير المصري في تصريح نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط : "إن قرار المملكة بإقامة الحج هذا العام جاء متسقًا مع الواقع ومقاصد الشريعة الإسلامية في ظل تفشي جائحة "كورونا" وانتشاره عالميًا وتزايد أعداد المصابين به، مشيرًا إلى أن القرار تجنب تعطيل النُسك كلية، سائلاً الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن مصر وعن المملكة وعن سائر بلاد العالمين.
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441 12:22 AM
قال إنه تجنب تعطيل النُسك كلية.. داعيًا الله أن يعجل برفع البلاء عن المملكة ومصر والعالم
أكد وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مختار جمعة، الاثنين، أن قرار المملكة المتعلق بحج هذا العام وإقامته بأعداد محدودة جدًا، للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، يتسق مع مقصد الشرع الحنيف في الحفاظ على النفس، مشيرًا إلى أن القرار يأتي في إطار حرص المملكة على تمكين ضيوف بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج.
وتفصيلاً، قال الوزير المصري في تصريح نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط : "إن قرار المملكة بإقامة الحج هذا العام جاء متسقًا مع الواقع ومقاصد الشريعة الإسلامية في ظل تفشي جائحة "كورونا" وانتشاره عالميًا وتزايد أعداد المصابين به، مشيرًا إلى أن القرار تجنب تعطيل النُسك كلية، سائلاً الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن مصر وعن المملكة وعن سائر بلاد العالمين.
، وزير الأوقاف المصري: قرار السعودية بشأن الحج هذا العام يتسق مع الواقع ومقاصد الشريعة ،
المصدر : الخليج 365
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