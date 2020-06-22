شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تطلق المرحلة الثانية لتدريب المتطوّعين والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت وزارة التعليم ممثلةً في وكالة التعليم العام المرحلة الثانية لتدريب متطوّعي التعليم، بعد أن اختتمت المرحلة الأولى بتدريب أكثر من 11 ألف مستفيد، حيث قدّمت لهم دورات أساسيات العمل التطوّعي، وحقيبة التثقيف الصحي لمتطوّعي التعليم.

وأوضح وكيل وزارة التعليم للتعليم العام رئيس اللجنة العليا للتطوع بالوزارة د.محمد المقبل أنّ المرحلة الثانية من البرنامج تأتي استكمالاً لما تبذله الوزارة من جهود لتزويد المشاركين بالمفاهيم الأساسية للعمل التطوعي، وإكساب المشاركين مهارات العمل التطوعي، والتأكيد على روح المواطنة الفاعلة والمسؤولية المجتمعية من خلال العمل التطوعي، بالإضافة لنشر ثقافة وأخلاقيات العمل التطوعي المناسب للتعامل مع جائحة كورونا، إضافةً إلى توسيع قاعدة المشاركات المجتمعية في العمل التطوعي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكّد د.المقبل أنّ المجتمع السعودي من أولى المجتمعات بالعمل التطوعي ونشر ثقافته لأنّه يعكس قيمه واخلاقه وإنسانيته، مشيراً لمجالات التطوع التي تلامس جوانب إنسانية كثيرة لكل من أراد أن يسهم في خدمة مجتمعه، مبيناً أنّ الوزارة تعمل على تنمية اتجاهات المجتمع التعليمي بكل فئاته نحو التطوع وتشجيعهم على خدمة وطنهم ومجتمعهم وتأكيد مسؤوليتهم تجاهه.