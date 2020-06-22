الخميس آخر موعد للتسجيل في نيوم للابتعاث المنتهي بالتوظيف

2020-06-22

متابعات الخليج 365 - واس

حددت “نيوم” وجامعة فهد بن سلطان الأهلية يوم الخميس القادم آخر موعد للتسجيل في برنامج “نيوم للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف”, حيث يتيح البرنامج فرصة الابتعاث للطلاب والطالبات من منطقة تبوك ونيوم في مجالات تكنولوجيا المعلومات, وبإمكان الراغبين بتقديم طلبات التسجيل لزيارة الموقع الإلكتروني أدناه، للتعرف أكثر على الشروط والمتطلبات للالتحاق بالبرنامج هنا.

وسيكون اختيار المرشّحين بناء على الكفاءة والمقاعد الدراسية المتاحة في مجالات تكنولوجيا المعلومات مع إمكانية دراسة السنة الأخيرة في إحدى الجامعات الأمريكية.

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ويقدم برنامج نيوم للابتعاث المنتهي بالتوظيف العديد من المسارات الوظيفية للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح، فرص عمل مرموقة في مشروع “نيوم” والشركات المشغلة له والعاملة في المشروع, وذلك فور الانتهاء من دراستهم كي يساهموا في بناء مستقبلهم الرقمي, فيما سيحصل كل طالب على مكافأة شهرية خلال فترة الدراسة.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للشراكة التي وُقعت مع جامعة فهد بن سلطان مؤخراً، التي تهدف إلى توفير منح دراسية لنحو 500 شخص خلال السنوات الخمس القادمة من أبناء وبنات منطقتي تبوك و”نيوم” في عدة مجالات متخصصة.

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