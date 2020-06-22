- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم الخميس آخر موعد للتسجيل في نيوم للابتعاث المنتهي بالتوظيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الخميس آخر موعد للتسجيل في نيوم للابتعاث المنتهي بالتوظيف
سيحصل كل طالب على مكافأة شهرية خلال فترة الدراسة
متابعات الخليج 365 - واس
حددت “نيوم” وجامعة فهد بن سلطان الأهلية يوم الخميس القادم آخر موعد للتسجيل في برنامج “نيوم للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف”, حيث يتيح البرنامج فرصة الابتعاث للطلاب والطالبات من منطقة تبوك ونيوم في مجالات تكنولوجيا المعلومات, وبإمكان الراغبين بتقديم طلبات التسجيل لزيارة الموقع الإلكتروني أدناه، للتعرف أكثر على الشروط والمتطلبات للالتحاق بالبرنامج هنا.
وسيكون اختيار المرشّحين بناء على الكفاءة والمقاعد الدراسية المتاحة في مجالات تكنولوجيا المعلومات مع إمكانية دراسة السنة الأخيرة في إحدى الجامعات الأمريكية.
ويقدم برنامج نيوم للابتعاث المنتهي بالتوظيف العديد من المسارات الوظيفية للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح، فرص عمل مرموقة في مشروع “نيوم” والشركات المشغلة له والعاملة في المشروع, وذلك فور الانتهاء من دراستهم كي يساهموا في بناء مستقبلهم الرقمي, فيما سيحصل كل طالب على مكافأة شهرية خلال فترة الدراسة.
ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للشراكة التي وُقعت مع جامعة فهد بن سلطان مؤخراً، التي تهدف إلى توفير منح دراسية لنحو 500 شخص خلال السنوات الخمس القادمة من أبناء وبنات منطقتي تبوك و”نيوم” في عدة مجالات متخصصة.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الخميس آخر موعد للتسجيل في نيوم للابتعاث المنتهي بالتوظيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.