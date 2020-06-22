جامعة الإمام : نرفض التطاول علينا أو على منسوبينا وسنتخذ إجراءاتنا

2020-06-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

رفضت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التطاول بالإساءة عليها أو على مسؤوليها ومنتسبيها بغير وجه حق، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية التي تكفلها الدولة.

وقالت جامعة الإمام في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنها لن تتنازل عن حقها المكتسب نظامًا لمن يسيء لها أو لأيٍّ من مسؤوليها بغير وجه حق، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية التي تكفلها لها الدولة، داعية من له حق أو شكوى، أن تكون الإجراءات لتحقيق ذلك عبر القنوات الرسمية المتبعة نظامًا، مثمنة ومقدرة للجميع حرصهم ووطنيتهم.

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وأكدت جامعة الإمام أنها تتابع باهتمام بالغ كل ما ينشر حولها في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وأنه يدرس بعناية من قبل الجهات المعنية، وأنها تتخذ الإجراءات المناسبة لضبط الأداء ومتابعته ومعالجة أي قصور؛ وفقًا لما يمليه النظام ومصلحة الوطن والجامعة.

وعلقت على الإساءات التي تطال الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتكون منسوبة لأحد منسوبي الجامعة، وقالت: إنه ولكثرة اللغط حيال ذلك فإن الإساءة والتشهير بالآخرين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي تعد جريمة معلوماتية ترتب حقًّا خاصًّا للمتضرر، ويحق له التقدم بشكواه للجهات المختصة بالنظر في هذه الجرائم حسب الاختصاص.

ولفتت الجامعة إلى أنها تتابع ما يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي، وتستقبل الشكاوى ضد منسوبيها بهذا الشأن عبر البوابة الإلكترونية للجامعة، وتتخذ بشأنهم الإجراءات النظامية اللازمة؛ حماية للوظيفة العامة، وارتقاء بها عن السلوكيات غير المقبولة.

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