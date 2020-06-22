السعوديون عن حج 1441 : قرار حكيم لا يعطل ركنًا ويراعي الاحترازات

2020-06-22

متابعات الخليج 365- الرياض

رحب مواطنون ومقيمون بقرار السعودية، اليوم الاثنين، باقتصار حج 1441هـ على أعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وعبر تويتر شهد وسم “الحج” العديد من التعليقات المرحبة بالقرار الذي وصفوه بأنه “حكيم”، ويؤكد حرص المملكة والقيادة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدين أن القرار يهدف إلى إقامة المناسك بما يتوافق مع سلامة الجميع.

وقال المترجم لبيب: “السعودية لم تلغِ حج 1441 كما يروّج البعض، رغم ظروف الجائحة وحساسية الموقف إلا أن المملكة لم تعلن إلغاء الحج، بلاد الحرمين قادرة برؤية قادتها وعزم رجالها على خدمة الحرمين وشعائر الحج وفق عدد محدود لجميع الجنسيات من الداخل وليست مقصورة على جنسية محددة، رب اجعل هذا بلدًا آمنًا”.

حج محدود أفضل:

أما الكاتب الصحفي عضوان الأحمدي فقال: “حج محدود الحل الأفضل. عدم تعطيل ركن ومراعاة الاحترازات المتعلقة بكورونا”.

من جانبه ذكر سند المطيري: أن “المملكة تتشرف وتشرفت بخدمة الحرمين الشريفين وضيوفهم في كل وقت وتحت أي ظرف وتتشرف أيضًا بحج هذا العام رغم الظروف التي تمر بها بسبب فيروس كورونا نسأل الله التوفيق والسداد وأن يجزيهم عنّا خير الجزاء واحفظ بلادنا وحكامها وأمنها”.

وأعلنت وزارة الحج أنه تقرر إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

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بيان وزارة الحج:

وصدر عن وزارة الحج اليوم البيان التالي:

نظرًا لما يشهده العالم من تفشي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أكثر من (180) دولة حول العالم، بلغ عدد الوفيات المتأثرة به قرابة النصف مليون حالة وفاة، وأكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم.

وبناءً على ما أوضحته وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية؛ حيال استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفيروس حول العالم وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي، خاصةً مع ارتفاع معدل الإصابات في معظم الدول وفق التقارير الصادرة من الهيئات ومراكز الأبحاث الصحية العالمية، ولخطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها.

لذلك؛ فإن المملكة العربية السعودية، وانطلاقًا من حرصها الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى صلى لله عليه وسلم من أداء مناسك الحج والعمرة في أمن وصحة وسلامة، حرصت منذ بدء ظهور الإصابات بفيروس كورونا، وانتقال العدوى إلى بعض الدول؛ على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية ضيوف الرحمن، بتعليق قدوم المعتمرين والعناية بالمعتمرين المتواجدين في الأراضي المقدسة، حيث لاقى هذا القرار مباركةً إسلاميةً ودولية لما كان له من إسهام كبير في مواجهة الجائحة عالميًّا، ودعمًا لجهود الدول والمنظمات الصحية الدولية في محاصرة انتشار الفيروس.

‏‎وفي ظل استمرار هذه الجائحة، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، وازدياد معدلات الإصابات عالميًّا، فقد تقرر إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًّا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

إن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وهي تتشرف بخدمة ملايين الحجاج والمعتمرين في كل عام، لتؤكد أن هذا القرار يأتي من حرصها الدائم على أمن قاصدي الحرمين الشريفين وسلامتهم حتى عودتهم إلى بلدانهم.

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