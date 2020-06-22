، أمريكا: ندعم بقوة جهود السعودية لحل الأزمة في جنوب اليمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالبت الجميع باحترام مؤسسات الدولة اليمنية ووحدة البلاد

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، دعمها بقوة جهود السعودية لحل الأزمة في جنوب اليمن مطالبة الجميع باحترام مؤسسات الدولة اليمنية ووحدة البلاد، وفقًا للعربية نت.

وفى التفاصيل، أكدت الخارجية الأمريكية أن حزب الله منظمة إرهابية وأنشطتها تهدد أمن لبنان، مجددة التشديد على مواجهة أنشطة الحزب الإرهابية.

ومن جهة أخرى، رحبت الحكومة اليمنية بدعوة التحالف بقيادة السعودية لوقف كل أعمال التصعيد في المحافظات المحررة من خلال العودة لتنفيذ اتفاق الرياض دون تأخير أو انتقاء.

وثمنت الحكومة الشرعية الجهود الكبيرة للسعودية في وقف التصعيد وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه واستئناف مسار تنفيذ اتفاق الرياض.

ورحب المجلس الانتقالي بدعوة تحالف دعم الشرعية لوقف إطلاق النار في محافظة أبين، كما رحب بوقف التصعيد في بقية محافظات الجنوب، مشددًا على موقفه الدائم تجاه أهمية اتفاق الرياض وضرورة العودة الفورية لتنفيذه.