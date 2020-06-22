محمد بن مسعود - الدمام - مؤتمر صحفي مرتقب لكشف تفاصيل حج هذا العام لوزيرَيْ الحج والعمرة والصحة غدًا عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-06-22 يُنتظر أن يعقد وزيرا الحج والعمرة والصحة يوم غد الثلاثاء مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن تفاصيل إقرار إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا. 22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 11:13 PM Advertisements يُنتظر أن يعقد وزيرا الحج والعمرة والصحة يوم غد الثلاثاء مؤتمرًا صحفيًّا للحديث عن تفاصيل إقرار إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا. ، مؤتمر صحفي مرتقب لكشف تفاصيل حج هذا العام لوزيرَيْ الحج والعمرة والصحة غدًا ،

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