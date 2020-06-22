أسعار الذهب اليوم الأثنين 22/6/2020 في المملكة العربية السعودية

نتابع معكم متابعينا الكرام على موقع عرب نيوز أخر المستجدات التي طرأت على أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين الموافق 22 يونيو 2020, حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظ خلال تعاملات اليوم حيث سجل سعر الذهب عيار 24 في المملكة العربية السعودية، وكذلك الخوف من تفشى موجة ثانية من فيروس كرونا, مما يلجأ المستثمرين إلى شراء الذهب باعتباره ملاذاً أمناً وسوف نستعرض في هذا المقال أسعار الذهب اليوم.
أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية:
- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 211,22 ريال بما يعادل 56,29$
- سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 193,62 ريال بما يعادل 51,60$
- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 184,82 ريال بما يعادل 49,26$
- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو158,42 ريال بما يعادل 42,22$
- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 123,21 ريال بما يعادل 32,83$
- سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 105,61 ريال بما يعادل 28,15$
- سجل سعر أوقية الذهب نحو 6,569 ريال بما يعادل 1,751$
- سجل سعر الجنيه الذهب نحو 1,479 ريال بما يعادل 394,06$
- سجل سعر كيلو الذهب نحو 211,218 ريال بما يعادل 56,293$