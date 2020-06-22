شكرا لمتابعة خبر عن موعد المؤتمر الصحفي لكشف تفاصيل موسم الحج هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): تعقد وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع وزارة الصحة مؤتمرًا صحفيًا لتوضيح تفاصيل موسم الحج هذا العام. تعقد وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع وزارة الصحة مؤتمرًا صحفيًا لتوضيح تفاصيل موسم الحج هذا العام. ومن المرتقب أن يعقد المؤتمر غدًا الثلاثاء للحديث عن تفاصيل إقرار إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا. اقرأ أيضا..

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