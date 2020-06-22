شكرا لمتابعة خبر عن أعوام توقف فيها موسم الحج بسبب الأوبئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقف موسم الحج على مر السنوات أكثر من مرة بسبب تفشي الأوبئة،فلا يعتبر فيروس كورونا أول فيروس يتسبب في تعليق العمرة والحج.

وكانت أبرز المواسم التي توقف خلالها الحج موسم عام 1814 بسبب وباء الطاعون؛ حيث سجل انتشارًا واسعًا وتسبب في وفاة 8000 شخص في بلاد الحجاز.

وفي عام 1831 توقف الحج بسبب وباء هندي غير معروف تسبب في وفاة ثلاثة أرباع الحجاج.

وفي عام 1846 تفشى الكوليرا بين الحجاج وظل حاضرًا في مواسم الحج حتى 1850.