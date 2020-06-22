شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الأوقاف المصرية تدعم قرار المملكة بقصر الحج على أعداد محدوة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف دعم بلاده لقرار الممكلة فى قصر الحج على أعداد محدوة من الجنسيات المختلفة من الراغبين في الحج هذا العام 1441 هـ من الموجودين داخل المملكة.

وأكد الوزير، فى بيان له اليوم، أن هذا القرار يتسق مع مقصد الشرع في الحفاظ على النفس من جهة وعدم تعطل النسك كلية من جهة أخرى.

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