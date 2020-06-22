شكرا لمتابعة خبر عن التحالف: الحوثيون أطلقوا طائرات مسيرة مفخخة نحو المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران قامت مساء اليوم الاثنين بإطلاق عدد من الطائرات بدون طيار (المفخخة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وجرى اعتراض عدد منها من قبل قوات التحالف المشتركة وجاري متابعة البقية .