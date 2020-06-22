شكرا لمتابعة خبر عن «البلديات» تدعو النساء للإبلاغ فورًا عن صالونات التجميل غير الملتزمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن عدم تقيّد صالون التجميل النسائي بالبروتوكولات الوقائية يُعد مخالفة تقود للإضرار بالمجتمع، داعية إلى المبادرة بالإبلاغ عنها على ٩٤٠.

وأوضحت الوزارة، أن المخالفات هي " عدم التخلص من الأدواء المستخدمة بعد كل عملية، عدم استخدام أدوات حلاقة وقص جديدة لكل عميلة، عدم التزام العاملة بلبس كمامة عند غسل الشعر للعميلات، عدم استخدام دروع الوجه أو النظارة خلال الغسيل وتنظيف الشعر والبشرة، عند تقديم خدمات المساج أو حمامات البخار في الصالونات، عند تقديم الخدمة للعميلة من قبل أكثر من عاملة " .

كما دعت إلى الإبلاغ عن الحلاقين غير الملتزمين بـ "الكمامة، القفازات، درع الوجه/النظارة، رداء القص، الرداء القماشي (السترة)، الرداء البلاستيكي، شريط الرقبة " .