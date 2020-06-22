شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تفاصيل سقوط سقف أحد المولات بالقطيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

شهد أول يوم في عودة الحياة الطبيعية بالقطيف، سقوط سقف أحد المولات، فيما أخلت إدارة المجمع المبنى فورًا.

وأوضح المقدم عبدالهادي الشهراني المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، أنه ورد بلاغًا إلى مركز القيادة والتوجيه بالمنطقة الشرقية يفيد بسقوط السقف من ألواح الجبس في الدور الأرضي.

وأكد أنه تم عزل وتأمين المنطقة، وإخلاء المتسوقين والعاملين احترازيًا، لمباشرة الحادثة، دون إصابات.

وأشار إلى أنه تم طلب التقارير الهندسية من قبل مدير المجمع للوقوف على أسباب الحادثة، مؤكدًا أن المجمع مغلق حاليًا حتى يتم تأمين جميع الأسقف.