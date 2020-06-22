بالفيديو.. خطوات إصدار المرأة إثبات حضانة لأطفالها عبر «ناجز»

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضحت وزارة العدل كيفية الاستفادة من خدمة "إثبات حضانة" التي تمكن المرأة من إصدار إثبات حضانة لأطفالها دون الحاجة إلى رفع دعوى عند عدم وجود نزاع من خلال بوابة "ناجز"، وذلك من خلال الخطوات التالية: أوضحت وزارة العدل كيفية الاستفادة من خدمة "إثبات حضانة" التي تمكن المرأة من إصدار إثبات حضانة لأطفالها دون الحاجة إلى رفع دعوى عند عدم وجود نزاع من خلال بوابة "ناجز"، وذلك من خلال الخطوات التالية: 1 التوجه لبوابة ناجز: أضغط هنا Najiz.Sa 2-تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد Advertisements 3-من الخدمات الإلكترونية يتم اختيار "إنهاءات ثم اختيار طلبات الإنهاءات 4-الضغط على طلب جديد ثم اختيار "إثبات حضانة" من قائمة "الأسرية" 5-الدخول إلى الخدمة وإدخال البيانات المطلوبة وإدخال بيانات الشهود والمعدلين ثم تقديم الطلب

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