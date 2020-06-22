شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات مع نظراءه في 4 دول آسيوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا بنظيره الماليزي ماليزيا هشام الدين حسين.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والإقليمية الدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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كما أجرى وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا بنظيره البنجلاديشي الدكتور إيه كي عبدالمؤمن، واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكذلك أجرى اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية السيد محمود شاه قريشي، وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

وأجرى الأمير فيصل بن فرحان اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر، وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.