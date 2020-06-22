شكرا لمتابعة خبر عن بدء القبول في برامج الدبلوم بالجامعة الإسلامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أعلنت الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بدء القبول في برامج الدبلوم في مختلف التخصصات للعام الجامعي 1442هـ.

وأوضحت أن الدراسة ستكون خلال الفترة المسائية، مؤكدة أن جميع برامج الدبلوم مُعتمدة ومصنفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

وأضافت أن البرامج في تخصصات ( المحاماة، الإرشاد الأسري، التسويق، شبكات سيسكو، الأمن السيبراني، إدارة أعمال الحج والعمرة، الفندقة والسياحة، المعاملات المصرفية، تقنية الشبكات، وإدارة مكاتب القيادات الإدارية، الحسبة، الموارد البشرية، والأنظمة، والوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، والتحرير الصحفي، تقنية البرمجة، المحاسبة، الأمن والسلامة، العلاقات العامة، التحرير والسكرتارية، والبحث الاجتماعي).

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن، وحتى 23 يوليو المقبل من خلال الرابط التالي : أضغط هنا