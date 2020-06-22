شكرا لمتابعة خبر عن 5 إجراءات يتم اتخاذها لصالح ضحايا العنف الأسري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تشهد المملكة بين حين وأخر وقائع عنف أسري، يتم خلالها إبلاغ الجهات الأمنية وتوثيق الواقعة.

وبعد توثيق الواقعة والإبلاغ عنها يتم اتخاذ 5 إجراءات اتجاه ضحايا العنف الأسري.

يتم في أول خطوة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تعرض للإيذاء وإجراء التقويم الطبي للحالة إذا تطلب الأمر ذلك.

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ويتم بعد ذلك اتخاذ الترتيبات اللازمة للحيلولة دون استمرار الإيذاء أو تكراره.

ويتم توفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة المعنفة، وعقب ذلك يتم استدعاء أي من أطراف الحالة أو أي من أقاربهم أو من له علاقه، للاستماع إلى أقواله وإفادته وتوثيقها واتخذا الإجراءات اللازمة والكافية لمن تعرض للإيذاء.

وأخيرًا يتم العمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة إلى علاج نفسي أو برامج تأهيل بما يلائم كل حالة.