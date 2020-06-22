شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية توضح أهم بروتوكولات العودة لمقرات العمل (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): جددت وزارة الموارد البشرية تأكيدها على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس جددت وزارة الموارد البشرية تأكيدها على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا في مقار العمل. وأكدت على أهمية اقتصادر الدخول للمقرات على الموظفين والمراجعين وقياس درجة حرارتهم ويمنع من الدخول من تصل درجة حرارته إلى 38. ومنعت المصافحة وشددت على الاكتفاء بالسلام بنظرة العين فقط، وتوفير عدة أبواب للمراجعين والموظفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الموارد البشرية توضح أهم بروتوكولات العودة لمقرات العمل (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.