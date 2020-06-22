شكرا لمتابعة خبر عن استمرار نشاط الرياح والأتربة المثارة على الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار نشاط الرياح السطحية والأتربة المثارة على عدة محافظات في الرياض. نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار نشاط الرياح السطحية والأتربة المثارة على عدة محافظات في الرياض. وشمل التنبيه محافظات (الأفلاج - الحريق - الخرج - الدرعية - الدلم - الدوادمي - الرين - الزلفي - السليل - العاصمة الرياض - الغاط - القويعية - المجمعة - المزاحمية - ثادق - حريملاء - حوطة بني تميم - رماح - شقراء - ضرما - عفيف - مرات - وادي الدواسر ). وأضافت أن تلك الأجواء سيصاحبها شبه انعدام في الرؤية، وذلك حتى الساعة العاشرة مساءً.

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