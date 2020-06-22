4 مكونات للعدادات الكهربائية.. والشركة تحذر من «المساءلة القانونية»

حذرت الشركة السعودية للكهرباء من العبث بمكونات العدادات الكهربائية، حتى لا يتعرض الفرد للمساءلة القانونية والغرامات المالية والتعويضات، وقالت الشركة عبر حسابها بموقع «تويتر»: العدادات الكهربائية آمنة ومطابقة للمواصفات السعودية والعالمية والتعديل في مكوناتها من غير مختص الشركة خطر، والعبث بها يعرض للمساءلة القانونية والغرامات المالية والتعويضات.

وتتكون العدادات الكهربائية، من جهاز لحساب الطاقة، وقاطع لوصل وفصل الطاقة الكهربائية لحماية المكونات آليًا، وكيابل نحاسية أو ألومنيوم للتوصيل بين القاطع والعداد، ومرابط الكابلات للربط بين كيبل الشركة ومكونات العداد وكابلات المشترك.

وأشارت إلى أن أعمال الصيانة تتم بناءً على ملاحظات القراء وحسب صديق الكهرباء، مؤكدة أن العبث بأي من مكونات العداد يُعرض للخطر والحريق علاوة على المسائلة القانونية والغرامات المالية.