إسناد 8 مشروعات تعليمية بقيمة 17 مليون ريال بينبع لشركة «تطوير المباني»

كشفت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، عن المشروعات التعليمية التي اعتُمدت وأُسندت لشركة تطوير المباني؛ تمهيدًا للبدء بتنفيذها خلال هذا العام في ينبع والقطاعات التعليمية التابعة.

وأوضح مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، أنّ وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وافق على إسناد المشروعات التعليمية المتعثّرة بالإدارة لشركة تطوير للمباني، مبينًا أن الدفعة الأولى من المشروعات المدرسيّة المعتمَدة بينبع لهذا العام تضمّنت بناء 5 مشروعات مدرسية صفرية جاءت على النحو التالي «الابتدائية الثالثة بمصادر ومجمع القراصة التعليمي وابتدائية علاء الدين الجمال وابتدائية عمر المختار وابتدائية الإمام السيوطي» بتكلفة إجمالية تقدَّر بـ10 ملايين ريال.

مضيفًا أنه أسند ترميم وتأهيل 3 مشروعات مدرسية تمثلت في متوسطة الجابرية وابتدائية صفوان بن قُدامة ومتوسطة عمار بن ياسر وثانوية أبي طلحة الأنصاري بتكلفة إجمالية تقدر بـ 7 ملايين ريال.

وقال الدكتور العقيبي: «إن المدرسة تمثّل البيئة التي يُصنع فيها جيل المستقبل؛ لذا حرصت الوزارة على توفير ما يحتاجه الطالب والمعلّم من بيئة تعليمية راقية ومتميّزة؛ حيث إن المبنى المدرسي يؤثر على الناحية التعليمية كثيرًا؛ كونه يعدّ من العوامل الرئيسة التي تساعد بصورة مباشرة على النجاح في تحقيق الأهداف المنشودة من العملية التعليمية».

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من جانبه بيّن مدير إدارة المشاريع والمباني بتعليم ينبع شاكر العنزي أن شركة تطوير للمباني ستتولى بموجب الاعتماد؛ تنفيذ المشروعات، بالتنسيق مع إدارة تعليم ينبع، مشيرًا إلى أن الإسناد لشركة تطوير للمباني سوف يسهم بشكل كبير في الإسراع في تسليم المشاريع في مواعيدها المحددة ومتابعة الأعمال بشكل مستمر، والعمل على توفير أعلى معدلات الأمان والسلامة لجميع مبانيها، لافتًا الانتباه إلى أن الشركة هي الذراع التنفيذية لمشروعات الوزارة للمدارس والمباني التعليمية، وسوف يعمل هذا الإسناد على تحقيق الجودة العالية في الأداء التنفيذي لجميع مرافق المبنى التعليمي.

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