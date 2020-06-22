تعيين سلطان بن مهرس شيخًا لقبيلة الشدادين

أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قرارًا بتعيين الشيخ سلطان بن علي بن مهرس الشدادي الحارثي شيخًا لقبيلة الشدادين من بني الحارث، خلفًا لوالده الشيخ علي بن محماس بن مهرس.

جاء ذلك بعد صدور موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

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