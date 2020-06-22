بقرار من أمير منطقة مكة المكرمة..
أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قرارًا بتعيين الشيخ سلطان بن علي بن مهرس الشدادي الحارثي شيخًا لقبيلة الشدادين من بني الحارث، خلفًا لوالده الشيخ علي بن محماس بن مهرس.
جاء ذلك بعد صدور موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.
اقرأ أيضًا:
«هيئة الأمر بالمعروف» بمكة المكرمة تنفذ حملة «خذوا حذركم» للوقاية من «كورونا»
«الداخلية» تحدد الاستثناء الوحيد من قرار عودة الحياة لطبيعتها في المملكة
كانت هذه تفاصيل خبر تعيين سلطان بن مهرس شيخًا لقبيلة الشدادين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.