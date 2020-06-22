الجمارك تعلن التفاصيل الكاملة لضوابط استيراد المركبات للأفراد

أوضحت الجمارك السعودية ضوابط استيراد المركبات للأفراد مشيرة إلى أنه يسمح باستيراد المركبات بشرط أن لا يتجاوز موديلها الخمس سنوات، فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف «3.5 أطنان وأقل» وعشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل «أكثر من 3.5 أطنان» ويتم احتسابها تنازليًّا باستثناء السنة الحالية.

أشارت إلى أنه في عام 2020م يسمح باستيراد ما يلي:

السيارات والحافلات وشاحنات النقل الخفيف ذات موديل «2015، 2016، 2017، 2018، 2019».

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شاحنات النقل الثقيل حتى موديل 2010

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يُسمح باستيراد السيارات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة

وحول التأكد من سلامة المركبة أشارت إلى الاعتماد على تقارير شركة ضمان المتحدة، مشيرة إلى أنه يشترط قبل إصدار البطاقة الجمركية مطابقة المركبة للمواصفات القياسية الخليجية، وذلك بإحضار شهادة من هيئه المواصفات المقاييس بالمملكة أو أي جهة معتمَدة داخل المملكة.

وذكرت أنه يجب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجَّل على المركبة وعدم وجود كشط أو تعديل على رقم الهيكل، كما يُمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الاجراءات فقط.

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