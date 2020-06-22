بالأسماء.. الوزير آل الشيخ يقرر تمديد تكليف ٣٣ مديرًا للتعليم

بالمناطق والمحافظات.. لمدة عامين

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتمديد تكليف ٣٣ مديرًا لإدارة التعليم بعدد من مناطق ومحافظات المملكة لمدة عامين، مع منحهم جميع الصلاحيات وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها. وجاء من ضمن القرارات تمديد خدمة مدراء تعليم ١٠ مناطق «الرياض - مكة المكرمة - المدينة المنورة - عسير - تبوك - الباحة - الحدود الشمالية - الجوف - جازان - نجران». Advertisements وشمل القرار مدراء التعليم في ٢٣ محافظة، هم: اقرأ أيضًا: بقرار وزاري.. تمديد تكليف سعيد الغامدي مديرًا عامًا لـ«تعليم الجوف»

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