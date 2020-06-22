كانت تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين..

كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي بأن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران قامت مساء اليوم الاثنين بإطلاق عدد من الطائرات بدون طيار (المفخخة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، وجرى اعتراض عدد منها من قبل قوات التحالف المشتركة وجاري متابعة البقية.

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كانت هذه تفاصيل خبر قيادة التحالف: اعترضنا ونتصدى لطائرات حوثية مسيَّرَة تجاه السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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