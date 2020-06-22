وزير الخارجية يستعرض العلاقات مع نظيره الماليزي والبنغالي

أجرى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الماليزي هشام الدين حسين، ووزير خارجية بنجلاديش الدكتور إيه كي عبدالمؤمن أيضًا.

واستعرض «بن فرحان» خلال الاتصالين المنفصلين، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والإقليمية الدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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