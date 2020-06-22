مزايا وطريقة التسجيل في برنامج التدرج المهني لخريجي الثانوية من «أرامكو»

أعلنت شركة أرامكو، اليوم الاثنين، عن فتح باب التقديم لخريجي وخريجات الثانوية العامة في برنامج «التدرج المهني».

وأشارت شركة أرامكو، إلى مزايا التسجيل في برنامج «التدرج المهني» لخريجي الثانوية العامة، موضحة أن البرنامج يمنح الطلاب فرصة تدريبية للتزوّد بالمهارات اللازمة والاستعداد لمسيرتهم الوظيفية وأحلامهم المستقبلية.

رابط تسجيل أرامكو

وأوضحت شركة أرامكو، عبر حسابها الرسمي بـ «تويتر»، أن التقديم بالبرنامج يبدأ اليوم وينتهي يوم الأحد الموافق 28 يونيو الجاري.

وأشارت شركة أرامكو إلى أن التسجيل في برنامج «التدرج المهني» لخريجي وخريجات الثانوية العامة يكون عبر الرابط التالي (اضغط هنا)

متطلبات التسجيل ببرنامج أرامكو

وأشارت شركة أرامكو، إلى أنه يجب على المتقدمين من خريجي الثانوية العامة لبرنامج «التدرج المهني» أن يتوافر فيهم عدد من الشروط والمتطلبات المهمة للقبول.

وأوضحت شركة أرامكو، أنه يجب على خريجي وخريجات الثانوية أقسام (علوم طبيعية، علوم شرعية، تجارية وصناعية) أن يتوفر لديهم المتطلبات التالية:

- أن يكون معدل الثانوية 75 فأعلى.

- أن تكون درجة اختبار القدرات 70 فأعلى (يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي(.

- ألا يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن 24 سنة هجرية.

- أن تكون سنة التخرج من الثانوية: ( 1437/1438),( 1438/1439),( 1439/1440), ( 1440/1441(.

- أن يرفق مع الطلب سجل المخالفات المرورية للسنتين الماضيتين والصادر من الإدارة العامة للمرور.

ما هو برنامج التدرج المهني؟

وأوضحت شركة أرامكو، أنه تم تصميم برنامج التدرج المهني لتوفير التدريب لخريجي وخريجات الثانوية السعوديين، وإعدادهم للالتحاق بوظائف مختلفة بحسب مستوياتهم الأكاديمية في أرامكو السعودية.

وأشارت شركة أرامكو، إلى أن برنامج التدرج المهني يوفر للمشاركين والمشاركات التدريب على المهارات الأكاديمية والوظيفية اللازمة لضمان نجاحهم في وظائفهم المستقبلية.

كما نوهت شركة أرامكو، أن الفترة الزمنية للبرنامج تختلف حسب المسار الوظيفي الذي يتبع له المشارك، ولكن عادة تستغرق عامين، ويشمل التدريب الأكاديمي اللغة الإنجليزية والرياضيات ومهارات الكمبيوتر، والصحة والسلامة.

مميزات التسجيل بأرامكو

وكشفت شركة أرامكو، أن المشاركين في برنامج التدرج المهني يحصلون على مميزات عدة مكتسبة أثناء الدراسة كمتدرج منها:

- راتب شهري.

- توفير السكن بحسب خطة الشركة.

- مواصلات مجانية على حافلات أرامكو السعودية.

- رعاية طبية مجانية، وفقاً لخطط الشركة.

- استخدام المرافق الترفيهية التابعة للشركة.

- استخدام خدمات الطيران التابعة للشركة داخل المملكة.

- إجازة شهر رمضان، بالإضافة إلى أيام الإجازة السنوية الرسمية العامة والإجازات الخاصة بمركز التدريب وفقاً للتقويم السنوي لإدارات التدريب.

- دروس تقوية لتوفير دعم إضافي عند الحاجة.

كما أوضحت شركة أرامكو، الميزات المكتسبة كموظف أو موظفة في الشركة، التي تتمثل في:

- راتب شهري لكل شهر ميلادي، بالإضافة لراتب إضافي خلال شهر رمضان >

- بدل سكن سنوي.

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- إمكانية الحصول على راتب إضافي سنوي.

- إجازة سنوية مدتها 30 يوماً بالإضافة إلى العطل الرسمية حسب تقويم أيام العمل الخاص بالشركة.

- الرعاية الطبية لك ولزوجك/ لزوجتك ولأطفالك ولوالديك.

- خيار المشاركة في خطة الادخار الخاصة بموظفي الشركة.

- خيار المشاركة في برنامج تملك البيوت الخاص بموظفي الشركة.

- استخدام المرافق الترفيهية التابعة للشركة.

- استخدام خدمات الطيران التابعة للشركة داخل المملكة.

- مواصلات مجانية على حافلات أرامكو السعودية.

- الاستفادة من التخفيضات المقدمة لموظفي الشركة على منتجات وخدمات عديدة داخل المملكة وحول العالم، مثل الفنادق الكبرى وشركات الطيران الدولية وشركات تأجير السيارات.

مسارات التدريب في أرامكو

وأوضحت شركة أرامكو، أنه أثناء الدراسة في البرنامج، يعمل المشاركون والمشاركات مع مجموعة متمرسة من المعلمين الأكاديميين ومدربي المهارات الوظيفية الذين يقدمون المساعدة والدعم اللازمين لإعدادهم لحياتهم المهنية في أرامكو السعودية.

كما كشفت شركة أرامكو، عن مسارات التدريب بعد التسجيل للالتحاق ببرنامج التدرج المهني لخريجي الثانوية العامة وهي كالتالي:

- موظف أعمال مكتبية.

- مشغل: آلات النفط والغاز.

- فني صيانة أدوات.

- رجل الإطفاء.

- رجل الأمن الصناعي.

مسارات وظيفية أخرى:

- ميكانيكي حفر.

- فني معادن.

- لحّام معادن.

- فني صيانة تكييف الهواء.

- فني كهرباء.

هل تقدمت بطلب الانضمام للبرنامج سابقاً؟

وأوضحت شركة أرامكو، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى أنه بالنسبة لمن تقدموا سابقاً بطلب الانضمام إلى برنامج التدرّج لخريجي المرحلة الثانوية (APNE) أو برنامج الابتعاث الجامعي لغير الموظفين (CDPNE) ولم يحالفهم الحظ في القبول ويرغبون في الانضمام لبرنامج التدرّج لخريجي المرحلة الثانوية (APNE)، فإنه يمكنهم تقديم طلباتهم للعام الحالي والخضوع لاختبار الإعادة.

وأشارت شركة أرامكو، إلى أنه يسمح بالتقدم لاختبار الإعادة مرة واحدة فقط؛ لذلك، لن يكون بمقدور الذين تقدموا لاختبار الإعادة سابقاً بالتقديم للبرنامج لهذا العام.

وشددت شركة أرامكو، على أنه يجب على جميع المتقدمين الخضوع لاختبارات تحديد المستوى لهذا العام، بالإضافة إلى استيفاء جميع متطلبات القبول الحالية، ولتحميل أمثلة على اختباري تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية والرياضيات، (اضغط هنا).

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