بالصور.. ولادة ناجحة لمصابة بكورونا بمستشفى القوات المسلحة بالهدا

نجح فريق طبي بمستشفى القوات المسلحة بالهدا، بمحافظة الطائف، أمس الأحد، في التعامل مع حالة ولادة طبيعية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وقال مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف، اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير، إن الأم تم التعامل مع حالتها من قِبَلِ فريق طبيٍّ ذي خبرة عالية وسط الاحترازات المشددة، وهي بحالة صحية جيدة؛ حيث تتم متابعتها من قبل الفريق المختص بالمستشفيات.

من جهة أخرى تم تشكيل فريق طبي من أطباء النساء والولادة والأطفال والتخدير والتمريض برئاسة الدكتورة أشواق الحارثي رئيسة قسم النساء والولادة بمستشفى الهدا؛ حيث تم إجراء الولادة بصورة طبيعية دون تدخّل جراحيّ، وبعد ذلك تم أخذ مسحة من المولود؛ للكشف عمّا إذا كان حاملًا للفيروس واتضح سلبيته وهو بحالة ممتازة.

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