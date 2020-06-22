3 قيادات نسائية ضمن تكليفات التدريب التقني

تدريب وجودة
تضمنت القرارات تكليف عبدالرحمن بن عبدالله المرواني نائباً مساعداً لسياسات التدريب والجودة، وأحمد بن عبدالوهاب جلالة مشرفاً عاماً على برنامج التحول المؤسسي، وأسامة بن هشام الأزهري مديراً عاماً للإدارة العامة لجودة التدريب، ومبارك بن محمد الطامي مستشاراً بمكتب المحافظ، وفهد بن محمد المحيذيف مستشاراً بمكتب المحافظ.
كما تضمنت القرارات أيضاً تكليف ريم بنت ناصر الدوسري مديراً عاماً للإدارة العامة للأداء وتطوير الأعمال، ونورة بنت زايد آل مترك مديراً عاماً لمكتب الإدارة الاستراتيجية، والجوهرة بنت إبراهيم الجطيلي مديراً لإدارة الميزانية.
سوق العمل
جاءت القرارات قبل بدء العام التدريبي الجديد والذي تسعى من خلاله المؤسسة للتوسع بمنشآتها وبرامجها التدريبية مع الحفاظ على جودتها وتطويرها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، حيث أعلنت المؤسسة، مؤخراً، عزمها على بدء تقديم خدمة التدريب في أول كلية تقنية رقمية متخصصة للبنات بالرياض وكلية تقنية رقمية أخرى للبنات بجدة، وتحويل 11 فرع كلية تقنية للبنين إلى كليات مستقلة بمختلف مناطق المملكة.
قيادات نسائية
ريم بنت ناصر الدوسري
مديراً عاماً للإدارة العامة للأداء وتطوير الأعمال
نورة بنت زايد آل مترك
مديراً عاماً لمكتب الإدارة الاستراتيجية
الجوهرة بنت إبراهيم الجطيلي
مديراً لإدارة الميزانية
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