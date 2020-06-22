نقل 4 آلاف مسافر في الساعة بالقطار الداخلي لمطار جدة

بدأت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، أمس، تشغيل خدمة الناقل الآلي الداخلي المجانية (القطار الداخلي) لنقل مسافري الرحلات الدولية المغادرين والقادمين داخل مبنى المطار الجديد الصالة (1) من منطقة إنهاء ‏إجراءات السفر إلى منطقة ‏صالات السفر الدولية والعكس، وهي الخدمة الأولى من نوعها بمطارات المملكة.

طاقة استيعابية

يبلغ طول مسار الناقل الآلي 1000م، بطاقة استيعابية 4000 مسافر في الساعة ويضم محطتين ومسارين يعمل بهما 10 عربات، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل عربة 65 راكبا، وتصل المدة الزمنية بين المحطتين 85 ثانية، فيما تصل فترة انتظار المسافر كحد أقصى: 170 ثانية.

إضافة تكنولوجية

أوضح المدير العام لمطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، أن خدمة الناقل الآلي الداخلي تعد إضافة تكنولوجية ضمن سلسلة الخدمات التي يقدمها المطار الجديد، إذ لا يوجد هذا النوع من القطارات الآلية إلا في مطارات عالمية متقدمة محدودة. وأضاف أن الناقل الآلي الداخلي يهدف إلى نقل المسافرين الدوليين من المنطقة A ‏بعد إنهاء ‏إجراءات السفر إلى المنطقة E في صالات السفر الدولية والعكس، وتم تزويده بجميع الأنظمة الموجودة بصالات المطار (مثل نظام التكييف - والإذاعة - ونظم المعلومات).

واشتملت أيضا جميع عربات الناقل الآلي على مختلف أنظمة الإنذار ضد الحريق ومخارج الطوارئ بما يضمن سلامة وأمان الركاب بالعربات والمحطات وعلى طول مساراته. وتصل الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى من مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، 30 مليون مسافر سنويا، وصولا إلى 80 مليون مسافر عند إكمال المرحلة الثالثة.

المرحلة الأولى لمطار الملك عبدالعزيز

810 آلاف متر مربع لصالات السفر

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220 منصة

80 جهاز خدمة ذاتية

46 بوابة للطائرات

94 جسرا متحركا موصلا للطائرات مباشرة

25 بوابة للرحلات الدولية

13 بوابة للرحلات الداخلية

8 بوابات مزدوجة الاستعمال