طاقة استيعابية
يبلغ طول مسار الناقل الآلي 1000م، بطاقة استيعابية 4000 مسافر في الساعة ويضم محطتين ومسارين يعمل بهما 10 عربات، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل عربة 65 راكبا، وتصل المدة الزمنية بين المحطتين 85 ثانية، فيما تصل فترة انتظار المسافر كحد أقصى: 170 ثانية.
إضافة تكنولوجية
أوضح المدير العام لمطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، أن خدمة الناقل الآلي الداخلي تعد إضافة تكنولوجية ضمن سلسلة الخدمات التي يقدمها المطار الجديد، إذ لا يوجد هذا النوع من القطارات الآلية إلا في مطارات عالمية متقدمة محدودة. وأضاف أن الناقل الآلي الداخلي يهدف إلى نقل المسافرين الدوليين من المنطقة A بعد إنهاء إجراءات السفر إلى المنطقة E في صالات السفر الدولية والعكس، وتم تزويده بجميع الأنظمة الموجودة بصالات المطار (مثل نظام التكييف - والإذاعة - ونظم المعلومات).
واشتملت أيضا جميع عربات الناقل الآلي على مختلف أنظمة الإنذار ضد الحريق ومخارج الطوارئ بما يضمن سلامة وأمان الركاب بالعربات والمحطات وعلى طول مساراته. وتصل الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى من مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، 30 مليون مسافر سنويا، وصولا إلى 80 مليون مسافر عند إكمال المرحلة الثالثة.
المرحلة الأولى لمطار الملك عبدالعزيز
810 آلاف متر مربع لصالات السفر
220 منصة
80 جهاز خدمة ذاتية
46 بوابة للطائرات
94 جسرا متحركا موصلا للطائرات مباشرة
25 بوابة للرحلات الدولية
13 بوابة للرحلات الداخلية
8 بوابات مزدوجة الاستعمال
كانت هذه تفاصيل خبر نقل 4 آلاف مسافر في الساعة بالقطار الداخلي لمطار جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.