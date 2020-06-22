7 ساعات لإنقاذ محتجزي شفا بني ظبيان

باشرت عدد من فرق الجهات الأمنية والمساندة بمنطقة الباحة إنقاذ مواطنين محتجزين في شفا بني ظبيان، بينما وجد ثالثهم متوفى، بعد أن تقطعت بهم السبل وسقط أحدهم أثناء ممارسة الرياضة الجبلية في مكان وعر وصعب الوصول إليه، حيث تم انتشالهم بعد أكثر من 7 ساعات من البحث والمشي حتى الوصول اليهم.

طريق وعر

أوضح متحدث الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان دايس لـ»دوت الخليج» أن القضية سلمت للشرطة بحكم الاختصاص، بينما قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر عماد منسي الزهراني، إن الفرق الإسعافية للهلال الأحمر تواجدت بعد تلقي بلاغ، مساء أول أمس، يفيد بوجود 3 حالات لمحتجزين في شفاء بني حدة ببني ظبيان بموقع يصعب الوصول إليه نظرا لوعورته، وأضاف أنه تم توجيه فرق إسعافية تمركزت بالموقع، وتم الكشف عن الحالات وجرى التدخل الإسعافي ووجدت حالة متوفاة وحالتين تم إسعافهما ونقلهما إلى مركز صحي الظفير بالباحة.

أعشاب وأشجار

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باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة المندق حادث حريق في مجموعة من الأعشاب والأشجار، من صباح أمس، وذلك بقرية بالحكم وفي مساحة تقدر بنحو 300x300. وأوضح العقيد جمعان دايس، أن عددا من فرق الدفاع المدني من مركز النصباء ودوس والبلد وبني حسن والقرى شاركت في إخماد الحريق وجرى تسليم الموقع للجهات ذات العلاقة. كما تمت مباشرة حريق في مركز دوس (عمضان) في مساحه تقدر بنحو 90×80، وشارك في إخماد الحريق 3 فرق من مركزي برحرح ودوس.

سرعة الرياح

بين حدث الدفاع المدني بالباحة، أن الفرق باشرت حادث حريق في بشرى التابع لمحافظة بلجرشي، وشارك في الحريق فرقة إطفاء من مركز بالشهم ومركز طيلان والمركز الثاني، وتم الدعم بـ4 وايتات مياه تابعة لفرع وزارة المياه، إذ ساعد في انتشار الحريق سرعة الرياح والأعشاب اليابسة.