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إحباط تهريب 2 طن من الحشيش والقات خلال شهر

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صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، أسفرت خلال شوال 1441، عن إحباط عدة محاولات لتهريب نحو 1.5 من مادة الحشيش المخدر، و660 كيلوجراما من مادة القات المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 87 شخصاً، بينهم 51 متهماً من الجنسية الإثيوبية، و19 متهماً من الجنسية اليمنية، و17 متهماً سعوديا، وذلك بعد رصد محاولتهم تجاوز الحدود الجنوبية للمملكة.

أوضح المقدم القريني، أنه جرى إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

أكد أن المهربين مستمرين في أعمالهم الإجرامية في أبشع استغلال لمثل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع لبث سمومهم وتسويق مهرباتهم، غير مبالين بما يتم اتخاذه من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة خلال الفترة الماضية، ولكن يقظة رجال حرس الحدود وبسالتهم كانت لهم بالمرصاد.


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