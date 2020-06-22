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اتصالات الشورى تبحث معوقات أداء الخطوط الحديدية

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عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى «عن بعد» اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي، بمشاركة رئيس الهيئة العامة للنقل، رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وعدد من مسؤولي المؤسسة.

وبحث الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء اللجنة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1440/ 1441، المحال للمجلس.

واستعرض المجتمعون خلال الاجتماع أبرز إنجازات المؤسسة خلال مدة التقرير السنوي، وأهم المعوقات التي تواجه أداءها، ومراحل التحول التدريجي لنقل الأصول والممتلكات للشركة للخطوط الحديدية.

كما تدارس الاجتماع أبرز ما ورد في التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية خلال عام التقرير، تمهيدا لإعداد تقريرها المتضمن توصياتها ورأيها ورفعه إلى المجلس لمناقشته في الفترة القادمة تحت القبة.

وطرح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددا من التساؤلات حول جهود المؤسسة في رفع جودة الخدمات التي تقدمها لمستفيديها، ومعالجة المعوقات والمشكلات التي تواجهها.


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