قطعة أرض وتعويضات لأهالي مشروع نيوم

أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين بتحقيق رؤية المملكة 2030 ونجاح البرامج والمشاريع المرتبطة بها، والتي تسير بخطى ثابتة وقوية بفضل الله سواء في منطقة تبوك أو في بقية مناطق المملكة. جاء ذلك خلال تسليمه بديوان الإمارة الدفعة الأولى من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع نيوم. وأوضح أن توجيهات ولي العهد جاءت بالموافقة على تخصيص قطعة أرض مجانية لكل من شمله التعويض وذلك في الساحل أو محافظة ضباء أو مدينة تبوك، إضافة إلى عدد من الحزم الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك قيام شركة نيوم بإعداد برنامج لاستقطاب أبناء وبنات المنطقة في دورات تدريبية تسهم في إيجاد أعمال لهم في هذه المشروعات، موكداً أن حرص المواطنين على بلادهم واللحمة التي بينهم تشكلت بفضل الله ثم بالتمسك بتعاليم الدين الحنيف وتطبيق شريعة الله إلى جانب تمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم الأصيلة. وفي نهاية اللقاء سلم للمستفيدين التعويضات المخصصة لهم والمنح الإضافية الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة، مشيراً إلى أن التعويضات ستكون متتالية على دفعات خلال الأسابيع القادمة. من جهة أخرى استقبل الأمير فهد بن سلطان مدير الموارد البشرية بالمنطقة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف هابس الحربي بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع الوزارة بالمنطقة، وهنأ سموه الحربي متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديد.



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