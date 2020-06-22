بر الشرقية تفوز بجائزة المؤسسات المتميزة في رعاية الأسرة



فازت جمعية البر بالمنطقة الشرقية التي يترأس مجلس إدارتها الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بجائزة المؤسسات المتميزة في رعاية الأسرة العربية 2020، خلال فعاليات ملتقى وجائزة المسؤولية المجتمعية للأسرة العربية، الذي نظمه الاتحاد الدولي للمسؤولية الاجتماعية والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ومنظمة الأسرة العربية. ومنحت "بر الشرقية" الجائزة نظير جهودها المستدامة في تنمية الأسرة والطفل بالمملكة العربية السعودية . واستعرض الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبدالعزيز العفيصان، جهود الجمعية وفروعها في تنمية الأسر، والتي امتدت لتصل إلى 21 فرعًا ومركزًا تنتشر في مدن ومناطق الشرقية لخدمة أسر الجمعية التي يصل تعدادها لأكثر من 40 ألف أسرة ترعاها الجمعية بالمنطقة الشرقية عبر فروعها ومراكزها وتدعمها من خلال عدة برامج ومشاريع لدعم هذه الأسر.

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