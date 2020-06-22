55 قضية أخطاء طبية شهريا والإدانة 47 %

كشفت إحصائية لوزارة الصحة أن إجمالي القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية التي أصدرتها الهيئات الصحية الشرعية خلال عام 2019، بلغت 660 قراراً ما يعادل 55 قراراً شهرياً، بلغت قرارات الإدانة 308 قرارات بنسبة 47 %، بينما بلغت قرارات عدم الإدانة 352 قراراً بنسبة 53 %.

أظهرت الإحصائية تصدر الرياض بـ138 قراراً بنسبة 20.9 % من إجمالي القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية في جميع مناطق المملكة منها 56 قرار إدانة و82 قرارا بعدم الإدانة، تلتها جدة بـ93 قراراً بنسبة 14.1 %، بلغت منها قرارات الإدانة 48 قراراً وعدم الإدانة 45 قرارا، ثم الشرقية بـ90 قرارا بنسبة 13.6 % منها 44 قرار إدانة و46 قرارا بعدم الإدانة، وحلت عسير رابعاً بـ66 قرارا بنسبة 10 %، منها 27 قرار إدانة و39 قرارا بعدم الإدانة.

قضايا الوفيات

660

مجموع القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية

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308

قرارات الإدانة

352