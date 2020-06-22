السعودية اليوم / بلدية محافظة طريف تغلق 8 محال حلاقة لعدم تطبيقها البروتوكولات الصحية



طريف 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

أغلقت بلدية محافظة طريف التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم, 8 محال للحلاقة الرجالية لعدم تطبيقها البروتوكولات الصحية الهادفة للحد من انتشار

وأوضح رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عثمان الضبعان أن الجولات مستمرة على محالّ الحلاقة والتجميل النسائية، واتخاذ الإجراءات المعمول بها نظاماً وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين, مشدداً على الجميع التقيد بالتعليمات والإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم 940 الذي يعمل على مدار الساعة.

// انتهى //

22:50ت م

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طريف 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسأغلقت بلدية محافظة طريف التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم, 8 محال للحلاقة الرجالية لعدم تطبيقها البروتوكولات الصحية الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وجرى تحرير 13 مخالفة, وذلك خلال جولات رقابية على محال الحلاقة بالمحافظة.وأوضح رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عثمان الضبعان أن الجولات مستمرة على محالّ الحلاقة والتجميل النسائية، واتخاذ الإجراءات المعمول بها نظاماً وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين, مشدداً على الجميع التقيد بالتعليمات والإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم 940 الذي يعمل على مدار الساعة.// انتهى //22:50ت م0277

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