السعودية اليوم / 93 جولة رقابية نفذتها أمانة العاصمة المقدسة على صوالين الحلاقة الرجالية بمكة المكرمة



مكة المكرمة 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

نفذت الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في البلديات الفرعية الجولات الرقابية المكثفة على فترتين الصباحية و المسائية، استهدفت 93 صالون حلاقة للرجال, بهدف التأكد من تطبيقها للبروتوكولات التي أعلنتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأسفرت الحملة عن إغلاق (6) صوالين حلاقة للرجال منها (4) في نطاق بلدية الغزة الفرعية و (2) في نطاق بلدية الشرائع الفرعية وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على (3) منشآت مخالفة في الشرائع بسبب عدم تطبيق البروتوكولات الوقائية.

وأكد مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي على جميع محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، ضرورة الالتزام و تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص في الالتزام بالبروتوكولات الوقائية المعتمدة.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفين, فيما يخص صالونات الحلاقة وصالونات التجميل النسائية من أجل الحفاظ على سلامة الجميع واتباع التعليمات التي فرضتها الأمانة من خلال مركز البلاغات الموحد 940 أو قنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.

// انتهى //

21:55ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.