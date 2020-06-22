السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية: أرقام قياسية جديدة في إصابات كورونا عالميًا



جنيف 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن العالم يسجل كل يوم رقمًا قياسيًا جديدًا في أعداد الإصابات بكوفيد ١٩ حيث تم الإبلاغ أمس عن ١٨٣ ألف إصابة جديدة بالفيروس.

ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي كل البلدان إلى التحلي بالحذر والابتكار لإيجاد الحلول اللازمة لوقف انتشار الفيروس.

وأوضح أدهانوم أن المنظمة تعمل على زيادة إنتاج وتوزيع دواء ديكسا ميتازون على نطاق واسع، لعلاج الحالات الخطيرة من كوفيد ١٩, مبيناً أن هذا الدواء موجود وليس باهظ الثمن ويصنع في كافة أنحاء العالم.

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21:38ت م

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