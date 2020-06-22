السعودية اليوم / المغرب تُسجل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

سجلت المغرب 195 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية: "إن عدد الوفيات استقر في 214 بعد عدم الإعلان عن تسجيل أي وفاة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8366 بعد تعافي 82 شخصًا آخرين، واستبعد 546 ألفاً و523 حالة بعد الكشف المخبري".

// انتهى //

21:13ت م

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الرباط 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واسسجلت المغرب 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 10172.وقالت وزارة الصحة المغربية: "إن عدد الوفيات استقر في 214 بعد عدم الإعلان عن تسجيل أي وفاة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8366 بعد تعافي 82 شخصًا آخرين، واستبعد 546 ألفاً و523 حالة بعد الكشف المخبري".// انتهى //21:13ت م0250

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