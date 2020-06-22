السعودية اليوم / قاعات جامعة الشمالية تحتضن الاختبار التحصيلي المحوسب



عرعر 01 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 22 يونيو 2020 م واس

اختارت هيئة تقويم التعليم والتدريب، قاعات جامعة الحدود الشمالية بعرعر، لتكون مقراً للاختبار التحصيلي المحوسب، خلال الأيام من 1 - 9 / 11 /1441هـ، على أن يبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة مساء، بواقع (4) جلسات يومياً.

وأكد معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري أن قاعات الجامعة جاهزة لاحتضان هذه الجلسات، عبر توفيرها الخدمات اللازمة المعنية بتيسير حضور الطلاب وتوزيعهم على فترات، مع الاهتمام البالغ بعملية تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس (كوفيد 19) وبما يضمن سلامة الطالب، مشيراً إلى أبرز تلك الإجراءات، المتمثلة في تنظيم عملية دخول الطلاب للقاعات، مع الحفاظ على مسافة أمانة بين كل طالب وزميله.

ونوّه الدكتور الشهري بأهمية متابعة جميع القطاعات الجامعية لعملية الاستعداد وجاهزية البنية التقنية والمرافق الخدمية، بما يمكّن من انعقاد الاختبارات بشكلٍ مثالي.

من جهته أوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور شرف بن عودة السفياني أن العمادة جهزت الإجراءات الخاصة بعملية حوسبة الاختبار، وضبط آلية الحضور، والتثبت من صحة بيانات الطلبة، ومزامنة الشبكة الحاسوبية لفترة الاختبار والجلسات، وصولاً إلى مرحلة توزيع الطلبة حسب التعليمات الصحية الاحترازية بما يضمن سلامة الطلبة، وسلاسة انعقاد الاختبار، مشيداً بجهود جميع منسوبي القطاعات المعنية بعقد الاختبار التحصيلي والجهات المتعاونة مع الجامعة.

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20:54ت م

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